Frank Blanco presenta a Josie en Zapeando como un 'verdadero apasionado de la moda'. El estilista reaparece en el plató mostrando su look más atrevido, que ha generado sorpresas entre sus compañeros: "He decidido venir en traje de baño, me aburro, y ya no puedo más".

Anna Simón se muestra encantada con el nuevo look del colaborador: "¡Qué guapo! ¿Eso es un bañador?. Josie aclara que se siente hechizado: "Este collar te empodera y te conecta con Elizabeth Taylor para bañarte".

El zapeador aconseja a los espectadores que se bañen con un collar, pero Ana Morgade no lo tiene muy claro. "Ponte a la sombra, porque vas a deslumbrar a toda la playa y te va a dejar una marca muy rara", destaca la joven.