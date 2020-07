Josie ha afirmado en Zapeando que lo que "fascina" de Ester Expósito a sus seguidores es su "belleza muy robótica", es decir, "que tiene los ojos y la boca más grande que la cara". "Es una belleza robot y es lo que fascina a la gente de este ser. Es muy enigmática. Te quedas todo el rato mirando por sus grandes ojos", ha expresado el estilista.

"Si me dices que es la que tiene más seguidores, esto sí que me cuadra porque hay muchas veces que otras me planteo por qué la gente le da a seguir a alguien", ha manifestado, al tiempo que ha afirmado que Anna Simon podría tener "belleza robótica", porque, según ha dicho también "tiene los ojos muy grandes", aunque le faltaría "encauchutarse".

"Yo creo que Ester Expósito está 'recauchutada', aunque está muy bien hecho porque acentúas lo robótico", ha asegurado Josie, quien ha dicho que a Anna Simon le falta "labio" y "'recauchutarse'" para conseguir la "belleza robótica". "Y no te falta nada más porque estás fenomenal", ha defendido Josie.

En lo referente a los looks de la actriz, el estilista ha afirmado que prefiere los de día, "lo sencillo y más juvenil", más que los looks de alfombra roja con vestidos largos y joyas. "De princesoide enjoyada y quererla hacer más mujer de lo que es por su edad para captar otros públicos no me interesa nada. Me gusta más con un tirante espagueti o un palabra de honor que se lo puede permitir todo el rato", ha manifestado Josie, quien ha asegurado que Expósito "está exultante, divina y tiene un pelazo y está súper bien maquillada". "Me interesa mucho más que las celebrities mejor pagadas", ha apostillado.

En este sentido, Josie ha señalado que lo que más le interesa "es el tema de la clavícula con los tirantes" porque "es para ella totalmente". "Prefiero cenar con esta señora 1.000 veces antes que con Kylie Jenner", ha expresado el estilista, quien ha alabado que el crop top que domina y combina como nadie la actriz.