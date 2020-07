La famosa que ocupa la sexta posición de la lista de las celebrities que más cobran por las imágenes publicitarias que suben a Instagram es Selena Gómez, quien recibe 732.300 euros por cada foto que sube. El motivo: además de belleza y talento tiene 184 millones de seguidores en Instagram.

En la quinta posición está Ariana Grande, con 736. 620 euros por foto, mientras que el cuarto puesto lo ocupa Kim Kardashian. Aunque tiene menos seguidores que las anteriores, (180 millones), gana más por foto: 740.940 euros.

Josie ha comentado en Zapeando su opinión sobre estas cifras que, según el estilista, "no son razonables". "Yo creo que estamos asistiendo al principio del fin de todo esto. Yo entiendo que una marca de consumo te pague esto, pero una marca de moda no creo que siga pagando estas cifras astronómica. Esta burbuja tendría que explotar ya", ha manifestado Josie, al tiempo que ha defendido que esos precios deberían cobrarse "por campaña o acción especial, pero no por una foto". "Yo no pagaría por una foto esporádica para anunciar mi producto, no me interesa nada", ha asegurado.

El bronce en el ranking de los famosos mejor pagados por publicación patrocinada se lo lleva Cristiano Ronaldo, que cobra por cada foto 767.710 euros. Es el único europeo que se ha colado en el top diez y no es para menos porque tiene 231 millones de seguidores.

La plata es para Kylie Jenner, quien se embolsa por cada foto 851.475 euros y tiene 186 millones de seguidores. En 2019, Jenner encabezada esta lista, pero le ha quitado el puesto el actor Dwayne Johnson, quien tiene 191 millones de seguidores y cobra por post patrocinado 880.000 euros.

"Esto es de 'para el mundo que me bajo'. ¿A ti te da credibilidad lo que tiene Cristiano Ronaldo en casa? Yo nunca me compraría lo que tiene él. A mí me parece de tener muy poca personalidad. A mí me fascina tener algo que no tiene la gente. Tienes que estar muy obsesionado con estos famosos", ha criticado Josie, quien, además, ha afirmado que la gente que compra productor que este tipo de personas "no tiene vida interior".

"No veo normal la cifra y no veo normal el fenómeno. Tiene que empezar a bajar", ha señalado, a lo que ha añadido: "Si compras productos porque estos famosos lo llevan, algo te está pasando".