El vestido de Cristina Pedroche para dar las Campanadas ya se ha convertido en una auténtica tradición navideña. Por ello, estos últimos días la zapeadora ha ido desvelando algunos detalles del look que lucirá el último día de 2018, donde recibirá al año dos veces (la segunda para Canarias).

Al ser la última vez que Josie, el experto en moda que ha ayudado a la zapeadora con todo el proceso, visitaba el plató de Zapeando antes de las Campanadas, ambos han querido desvelar una de las pistas más preciadas: ¡el nombre de la diseñadora!

Marta Rota, la fundadora de Tot-Hom, ha sido la elegida por la presentadora para vestir en Nochevieja un look que seguro no pasará desapercibido. Aunque, confiesa que no será el único vestido que lleve. Para dar las Campanadas a Canarias, Pedroche confiesa que lucirá un vestido de un diseñador canario.