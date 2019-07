Frank Blanco presenta a Josie como "la sensación del verano". El colaborador aparece en el plató de Zapeando con un llamativo look con el que se muestra encantado: "Es una fantasía, me he reconciliado con el tul a través de esta camisa".

El presentador también destaca el atrevido look de Josie e, incluso, le hace una propuesta: "Cuando acabemos el programa me lo prestas".

Además, Josie habla sobre la polémica del posible plagio de Pilar Rubio a Shakira en un veraniego estilismo.

Otros momentos destacados

No es la primera vez que Josie comenta un estilismo de Pilar Rubio. En Zapeando opinó sobre los invitados a su boda. No te pierdas sus opiniones en este vídeo.

También sobre bodas quiso aconsejar Josie a su compañera Chenoa cuando Frank Blanco anunció su próximo enlace.