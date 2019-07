Frank Blanco muestra en este vídeo de Zapeando las fotografías de Pilar Rubio y Sergio Ramos en l aplaya tras su espectacular boda. Eso sí, la presentadora no se libre de la polémica, y es que muchos seguidores critican que Rubio lleva el mismo bikini que Shakira.

Pero Josie lo tiene claro: "Una imagen no tiene nada que ver con la otra". El zapeador explica que Shakira lleva un bikini mientras que Pilar Rubio lo que lleva es "un vestido de cuerdas sobre el traje de baño". Para él no hay ninguna duda: "No se están copiando".

Además, Josie ha protagonizado otro momentazo en Zapeando cuando ha aparecido con un llamativo look. Puedes ver su entrada en plató en este vídeo.

