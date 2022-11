La portada de la revista Vogue de este mes de diciembre la protagoniza Jennifer Lopez, que luce un vestido vaporoso en color rojo con una enorme flor en el pecho, y una vez más demuestra que "está tremendamente fit" a pesar de sus 53 años. "Solo hay que ver cómo le quedan estos vestidazos", destaca Valeria Ros.

Sin embargo, Josie no está muy de acuerdo con la valoración de la humorista: "Es un churro. Hemos visto cuatrocientas y pico así", valora. De hecho, él mismo asegura tener en su casa una revista con una portada muy similar y es del 2004. Además, el estilista valora que "no ha sido su año para nada", sobre todo por "esa boda horrible que nos dio con esos vestidos horrorosos de Ralph Lauren. NO sé qué ha hecho en el 2022". Puedes ver la valoración al completo de Josie sobre la portada de Vogue Jennifer López en el vídeo principal de la noticia.