Este domingo comenzó el Mundial de Qatar, uno de los más polémicos que se recuerdan. Para hablar de ello, Dani Mateo conecta con el presentador de Jugones, Josep Pedrerol, que se estrena este lunes a las 19 horas en Twitch. "Me he metido en un jardín... estoy arrepentido ya", bromea el presentador, que cuenta el motivo que le ha llevado a volverse streamer.

"Fue al ver a Luis Enrique, como streamer, que está dando lecciones y ya es el líder en audiencias en Twitch", afirma Pedrerol, que destaca que pensó que ellos podían "aprovechar la ola y estar más cerca de la gente": "Me apetecía el cara a cara, el directo y que me digan lo que piensan". "Que pregunten lo que les dé la gana y y contestaré lo que quiera", advierte Pedrerol, que lanza una advertencia: "Aquí no hay ninguna obligación de nada, si hay bordes les voy a bloquear, no vamos a permitir todo. Toxicidad, no".

Pero hay mucha gente que solo ve la televisión y no sabe lo que ocurre en Twitch. Y es que el Chiringuito de Jugones han creado una gran comunidad en esta red social que se ha convertido en todo un fenómeno de masas. "Hay que estar en todo, en Facebook, en Instagram, en Twitch... había que acercarse a la gente joven", insiste el presentador, que analiza también el perfil de Luis Enrique: "Es un buen entrenador y provocador, prefiere que le critiquen a él que a los jugadores". Pero, ¿qué le parece que el seleccionador se haya hecho streamer? "Luis Enrique no nos ha quitado nada, él habla en rueda de prensa, pero nos brinda además es streaming con la gente hablando de todo", aplaude el presentador, que reflexiona sobre ello: "Es un complemento. Hay una comunicación en la que casi todo está permitido y luego la que manejamos en televisión, que hay que cuidar más".