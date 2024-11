El último programa de Mask Singer, además de mostrar que Miguel Ángel Revilla estaba debajo de la máscara de 'brócoli', también desenmascaró otro de los personajes que concursaba en el programa: 'Oveja'. La máscara deslumbró en su primera actuación con 'Diskoteca', de María Becerra y Lola Índigo, o 'Let me out' de Dover pero los investigadores no consiguieron descubrir qué famosa estaba detrás de este animal.

Su sorpresa fue mayúscula cuando descubrieron que era María José Campanario. La odontóloga, esposa de Jesulín de Ubrique, dejo a los cuatro investigadores con la boca abierta. Y más alucinado quedó todavía su marido al ver quién estaba detrás de 'Oveja'.

La celebrity ha mostrado en sus redes sociales un vídeo en el que se puede ver a Jesulín mientras ve como desenmascaran a su mujer. "¿Cuándo has hecho tú eso?", le dice a María José. Ella no puede evitar reír y le contestas: "Me voy de casa y ni te enteras".