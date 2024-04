Jiaping se atreve con la paella, pero no con la receta tradicional, sino con una de frutas. Se trata de la curiosa receta de un canadiense, que sustituye el agua por zumo y, excepto el arroz, el resto de ingredientes son frutas, desde fresas a naranja o uva.

La colaboradora pone a calentar la olla y vierte zumo tropical simulando al caldo de pollo o pescado. Espera a que alcance el punto de ebullición y añade el arroz. Una vez que el caldo se evapora, se añaden las diferentes frutas cortadas a modo de decoración.

Los zapeadores se apresuran a probar el plato e Isabel Forner, que lo había calificado como "un sacrilegio", reconoce que estaba equivocada: "Me voy a tragar lo que he dicho. Esta muy rica, pero no la llames paella".