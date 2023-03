"¡Te voy a dar una exclusiva!", afirma Isabel Forner, que interrumpe el directo de Zapeando para sorprender a Dani Mateo con una noticia: "¡Mañana va a ser mi primer día de gimnasio!". "Pensé que estabas embarazada", confiesa Quique Peinado en el plató, donde Thais Villas reconoce que ella también lo pensaba.

Sin embargo, la periodista deportista insiste en que es un notición ya que nunca ha hecho deporte a excepción de la vez que acompañó a un amigo que quería adelgazar: "Él adelgazó 20 kilos y yo 4 porque no seguí la dieta".

"Somos lo que comemos", destaca Isabel Forner, que explica que va a ir al Retiro para hacer deporte la aire libre y familiarizarse. Pero, ¿tiene ropa para hacer deporte? "Tengo un montón de ropa que me han regalado y nunca he usado", reconoce la zapeadora, que cuenta que ha intentado hacer deporte muchas veces, pero "el momento no llegaba".