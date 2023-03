Después de la visita del actor Antonio Pagudo en el plató de 'El Hormiguero' en la que desveló el juego que realiza su pareja y él en público para superar los celos, los zapeadores lo debaten en el programa. "Con todos mis respetos porque soy muy fan de él, pero está sin civilizar", destaca Isabel Forner, que reflexiona indignada en plató: "Pero, ¿cómo voy a ir con mi pareja a un restaurante y para superar los celos voy a empezar a decir 'qué guapo ese' o 'con ese me iría'".

"A mi pareja le va a volar la cabeza", afirma la zapeadora, que insiste en que esas terapias tan modernas no le gustan: "Yo soy un perfil más conservadora". "Ojos que no ven corazón que no siente", destaca la periodista deportiva, que confiesa las pruebas que pone a su novio en un restaurante, donde aprovecha para decir que "es un escenario perfecto para pedir matrimonio".

"Estás obsesionado con el anillo", responde Thais Villas a Isabel Forner, que defiende "las mentiras piadosas".