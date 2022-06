Después de varios intentos, por fin, un espectador coge el teléfono para jugar a la sandía millonaria. Eso sí, con una inesperada respuesta y es que cuando Josie le realiza la tradicional pregunta de '¿Sabe usted qué le daría?', el espectador responde tajante: "La porra de tu tía".

Una pregunta que deja muy sorprendidos a los zapeadores y que provoca las risas del plató. El espectador, Juanma, de Córdoba, quiere escoger a Miki Nadal par cortar la sandía, pero Josie, que ya tiene puesto el delantal, no le da opción. "No puedes elegir a Miki, te he sacado yo el sobrecito", le dice tajante Josie con el cuchillo en la mano, protagonizando un cómico momento que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia, donde también puedes conocer el resultado final. ¿Habrá Josie cortado a la perfección la sandía?