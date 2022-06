"Hablemos de un look de diario", pide Iñaki Urrutia a sus compis de Zapeando aprovechando que está Josie en plató, uno de esos "que nos pondríamos cualquiera de nosotros para volar en jet privado".

Y, para ello, qué mejor que analizar el look de Jennifer Lopez en uno de sus últimos viajes que, como puedes ver en este vídeo, se ha decantado por un "conjunto pijamero con estampado de pájaros y unos taconazos". "Un look muy cómodo hasta que ves los taconazos que lleva", resalta Iñaki Urrutia. Pero, ¿qué opina Josie? "No lo veo. Al final te vas a descalzar y a poner una mantita y ya está. Es de primero de jet", opina, provocando las risas de sus compañeros.

Puedes ver, en el vídeo que se encuentra sobre estas líneas, el look que él recomendaría a todas las famosas para viajar en avión.

¿Álex González, William Levy o Can Yaman?

Josie analiza los looks de estos tres actores que han acudido como invitados al desfile de Dolce & Gabbana, en Milán. ¿Con cuál se queda? Descúbrelo en el siguiente vídeo: