"Para suplir nuestra falta de talento, éxito y belleza nos visita un artista que de esto va sobrado", destaca Dani Mateo al presenta en directo en el plató de Zapeando a Antonio José. Lo que el presentador no se espera es la reacción del cantante al ver a Valeria Ros. "¿Ya os conocíais?", pregunta sorprendido Dani Mateo, al cantante que explica que el día anterior se habían visto.

"Al final me pusiste", responde el cantante a Valeria Ros, que explica el comentario de Antonio José ante un descolocado Dani Mateo. "No intento ligar con todo el mundo", insiste la vasca a Dani Mateo, que no le da la razón: "Valeria, sabes que sí". Puedes ver el cómico momento al completo en el vídeo principal de esta noticia.