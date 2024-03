Dani Mateo avanza que uno de los temas que van a tratar con Eduardo Navarrete en Zapeando es la poca ropa con la que se visten algunas 'celebrities', un asunto con el que, según expone el presentador, diseñador "prácticamente no puede dormir".

Sin embargo, este aclara que ha cambiado de opinión porque no quiere "meterse en más jaleos". "Luego he caído en que está aquí mi compañera y digo: ¿qué necesidad?", expresa el experto en moda en referencia a Cristina Pedroche.

"De mí puedes decir lo que quieras. Lo dice toda España, no lo vas a decir tú", comenta la zapeadora, aunque siente curiosidad por conocer la opinión de Navarrete y le pregunta: "¿Estás diciendo que no te gustan mis vestidos?". "No es que no me gusten. Ves, ya la he liado y no ha empezado la sección", declara él, y aclara: "¿Cómo voy a decir que no me gustan tus vestidos? Me parece arte tu trabajo y el de Josie".