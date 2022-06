Josie aparece en el plató de Zapeando para analizar las últimas apariciones de las celebrities. En este caso, el experto en moda repasa los looks elegidos por Victoria Federica en dos eventos. Y es que la hija de la infanta Elena está omnipresente en todas las fiestas. Primero, Josie analiza el look con camisa y lentejuelas que ha elegido la sobrina del rey Felipe VI. Un arriesgado look teniendo en cuenta los 40 grados que hacía en Sevilla.

"Aquí empezamos a ver algo", destaca Josie, que, eso sí, afirma que "los pendientes se los podía haber ahorrado". Además, el experto en moda destaca que es un look que la distancia de sus amigas influencers que, al final, son su "competencia". Por otro lado, Josie analiza el look con vestido verde lencero que ha dado mucho de qué hablar por el maquillaje de la joven. Y es que hasta las redes sociales se han dado cuenta de que igual se le fue un poco de las manos el maquillaje. "Es el ladrillo típico madrileño", resalta Josie, que alucina al ver el tono naranja de Victoria Federica: "Tienes que ir a que te miren la piel y te digan el tono".

Josie alucina con esta foto de Paula Echevarría

"Lo de Paula Echevarría es que no sé ni dónde mirar", destaca Josie, que no da crédito al ver cómo la actriz lleva el bikini y las gafas de sol a juego. Puedes ver su análisis en este vídeo de Zapeando.