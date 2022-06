Josie visita el plató de Zapeando para analizar los looks veraniegos que están dejando las famosas en redes sociales. En concreto, en el el vídeo principal de esta noticia el experto en moda repasa los looks en bikini de dos actrices españolas: Paula Echevarría y María Pedraza. Ambas han subido una fotografía a sus redes sociales desde la piscina.

Nada más ver la imagen de Paula Echevarría con un bikini y gafas violetas, Josie no puede contenerse y se lleva las manos a la boca. "Lo de Paula Echevarría es que no sé ni dónde mirar", destaca el experto en moda, que no da crédito al ver cómo la actriz lleva el bikini y las gafas de sol a juego. La fotografía de María Pedraza tampoco convence al experto en moda, que afirma que, al ver las fotos, prefiere analizar las piscinas y que los looks de ambas. Puedes ver su cómico análisis en el vídeo de arriba.