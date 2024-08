Iñaki de la Torre visita Zapeando para recomendar algunos destinos que harán las delicias de los amantes de la música. Uno de ellos es Detroit, en Estados Unidos, un lugar en el que es posible encontrar uno de los sellos discográficos más míticos de la historia.

No es otro que la Motown, un sello en el que empezaron Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Supremes o los Jackson 5. "Dentro de la discográfica tenían los estudios Hitsville que es posible visitar", cuenta. Iñaki, además, explica que el origen del sello discográfico está muy relacionado con la ciudad ya que esta "es la capital del motor de las fábricas de coches de Estados Unidos, o sea, la 'motor town', por eso le pusieron ese nombre a la Motown".

En esos estudios grabaron alguno de los cantantes más míticos del soul y, además, también ocurrieron "cosas fantásticas". Como cuenta Iñaki, Marvin Gaye grabó en Hitsville una de sus canciones más conocidas 'What's going on' pero su grabación no estuvo exenta de problemas.

James Jamerson, el bajista con el que todos solían grabar no estaba disponible. Gaye decidió esperarle pero el músico llegó en un estado cuestionable. Para grabar la canción Jamerson pidió tocar tumbado en el suelo. "Grabó todo el bajo de 'What's going on', que resulta que es uno de los bajos más famosos y que todo el mundo se aprende porque no era capaz", argumenta el periodista.