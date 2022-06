"Imaginaos que tenéis un incendio en el coche", dice Dani Mateo a los zapeadores, y en el interior "tenéis un extintor", ¿qué puede salir mal? Pues tal y como se puede apreciar en el vídeo de esta noticia, todo. Y, es que, cuando el dueño de este vehículo se disponía a apagar el incendio que se había producido en el motor, de repente, se le resbala el extintor y sale disparado por los aires con una potencia que le hace desaparecer.

"No os vamos a decir cómo se tiene que usar, porque no somos tan listos", adelanta el presentador, "pero sí os vamos a decir cómo no se tiene que usar". Y, es que, si al extintor "no lo agarras con fuerza", él, por sí solo, tiene "más ganas de independizarse que un veinteañero", bromea. Dale al play y no te pierdas este surrealista momento que se ha vivido en plena calle.