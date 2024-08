Jiaping Ma ha salido a las calles con una pregunta que muchos podrían considerar incómoda: "¿Qué es lo peor de dormir en pareja?". Las respuestas no se hicieron esperar, y la mayoría de las parejas coincidieron en que los ronquidos son el mayor obstáculo para un buen descanso. "Yo se lo digo, no duermo en toda la noche. Me tiro toda la noche chistando", confiesa una mujer, quien no oculta su frustración por las noches en vela que le provocan los ruidos nocturnos de su esposo.

Pero la charla con Jiaping no se detuvo ahí. La colaboradora de Zapeando también quiso saber: "¿Cómo mantienes la llama de la relación?". Una pregunta que arrancó una respuesta sincera de la misma mujer: "Ya te digo yo a ti que la llama se va gastando". Sin embargo, su marido fue más optimista al respecto, asegurando que "el sexo es lo que más funciona. El sexo a esta edad es lo mejor que hay".

La reacción de su esposa no tardó en llegar, creando un momento imperdible que puedes descubrir en el video completo de Zapeando.