Miki Nadal muestra en el plató de Zapeando algo histórico que ha pasado en 'La Ruleta de la Suerte'. Y es que aunque el programa que presenta Jorge Fernández lleva muchos años, nunca ha pasado algo así. El protagonista de la historia es Sergio, al que el programa le cambió la vida. "hace un año estaba viendo el programa en casa y vi a una chica con la que tuve un flechazo", contó Sergio en el plató, que afirmó que por el nombre de la chapa la buscó por Instagram y la siguió.

"A los seis meses empezamos a hablar y ahora llevamos ocho meses saliendo y me ha hecho superfeliz", destacó el joven a Jorge Fernández, que no daba crédito. Pero la cosa no acabó ahí, y es que "esta ruleta del amor guardaba más sorpresas": como la visita de Irene, la exconcursante y actual novia de Sergio, el cual tenía una sorpresa. ¡Pedirle matrimonio en pleno plató! ¿La respuesta de ella? ¡Descúbrela en el vídeo de arriba!