Dani Mateo se va de vacaciones y, en vez de dejar a Torito leer su culo como le dijo hace unos programas, le somete al juego de los calambrazos. "Te haré preguntas sobre la actualidad del corazón y, si fallas, te llevarás un calambrazo muy gordo", le advierte. "Qué quieres, ¿demostrar que soy un colaborador de mierda?", espeta él, que se pregunta por qué juega con él y no con El Maestro Joao: "Porque él se comporta, no se me tira encima y no me zarandea", le explica el presentador.

La primera de ella, y para demostrar que está atento a la actualidad, es: "¿Cuál es el nombre compuesto y dos apellidos de Íñigo Onieva?". Ya que, por un descuido durante la luna de miel, se les escapó el nombre completo de él.

Pero Torito no lo sabe porque solo se aprende los temas que le dice "Teresa, la subdirectora". "¡¿Cómo puede ser que llegue el dolor al culo?!", reacciona al recibir la descarga saltando de la silla. "Es que el culo es muy sensible", le vacila Dani Mateo en directo. "Por eso me hice gay", responde él. Puedes ver sus divertidas reacciones cada vez que recibe un calambrazo en el vídeo principal de la noticia.