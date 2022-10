Tras asustar a madrileños random que caminan tranquilamente por la calle y a sus compis de Zapeando, Cristina Pedroche ha querido ir con su disfraz de arbusto aterrador a por "la joya de la corona", anuncia Miki Nadal, que no es otro que su marido Dabiz Muñoz.

Cuando el chef está saliendo de su restaurante, el arbusto le asalta: "¿Qué cojones?", dice Dabiz al mismo tiempo que pega un brinco, pero en cuanto la reconoce se funden en un romántico abrazo y no deja de besarla: "No es nada que no me hagas en casa siempre", confiesa para sorpresa de todos los zapeadores. "¿Le tienes en tensión constante en casa?", pregunta Valeria Ros. No te pierdas la divertida respuesta de la colaboradora de Vallecas que te dejamos en el vídeo principal de la noticia: "Me escondo".