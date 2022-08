Dua Lipa es una fan incondicional de los looks de los 90, pero sobre todo de los 2.000, y "siempre se apunta a estilismos que fueron tendencia cuando ella ni había nacido", señala Lorena Castell, que muestra a Josie una imagen en al que se le puede ver con un dos piezas compuesto por una minifalda y corsé con estampado de pico de gallo. "A mí, la verdad, es que me mola bastante", opina.

"He suplicado muchas veces aquí, en Zapeando, que volviera el traje de chaqueta de alguna manera al armario femenino", estalla el experto en moda, "y ha venido así, en esta clave dosmilera". Además, según Josie, es un look "súper funcional", porque "te apaña desde un funeral hasta una mega fiesta". En definitiva, el estilista no puede estar más agradecido con Dua Lipa: "Gracias por haber traído esto nuevamente porque es que lo necesitamos", sentencia. Puedes ver el análisis completo que hace Josie del look de Dua Lipa en el vídeo principal de la noticia.