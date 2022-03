Gipsy Chef ha preparado en directo en el plató de Zapeando unas alcachofas cocidas con un toque personal en menos de 15 minutos. Para hacerla son necesarios estos ingredientes: alcachofas, ajo, jengibre, tomates, cherry, perejil, limón, aceite de oliva virgen extra, sal, vinagre de Jerez, guindilla y pimienta negra.

Además de cocinar, Gipsy Chef ha explicado cómo se pelan las alcachofas, algo que, ha dicho, es "la clave". "La gente muchas veces no come alcachofas porque no sabe qué hacer con ellas", ha señalado, tras lo que ha indicado que la receta que ha preparado no es suya, sino que la hacen en Castellón, donde utilizan el "sistema de la paciencia", que es "no abrir la olla hasta que se cuezan las alcachofas". En el vídeo, puedes ver la preparación del riquísimo plato paso a paso.