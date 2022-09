En el programa 'En compañía', de Castilla-La Mancha Televisión, Ramón García tiene una sección para que la gente vaya a buscar pareja, pero en esta ocasión "recibió una llamada un tanto inquietante", describe Lorena Castell.

Y, es que, la mujer que llamó interesada en conocer a Luis Miguel Busca, daba surrealistas rodeos a las preguntas de Ramón: "¿Cuántos años tienes, María?", le preguntó, a lo que ella contestó: "Por coquetería, no los quiero decir". Pero la cosa no quedó ahí, cuando Ramón le preguntó desde donde llamaba, ella respondió: "Desde un lugar de la Mancha de cuyo nombre sí quiero acordarme porque es muy chulo". Unas palabras que desconcertaron tanto al presentador que no pudo evitar decir: "Las fiestas han sido fuertes este verano, ¿eh?". Puedes ver la surrealista llamada telefónica en el vídeo principal de la noticia.