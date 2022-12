Valeria Ros muestra a Josie unas imágenes de Katie Holmes por las que la han puesto "a caer de un burro en Hollywood". Y, es que, la actriz se ha presentado en una alfombra roja con un medio vestido azul sobre vaqueros y zapatillas deportivas. "¿Es una ocurrencia de Katie que nunca mais o puede convertirse en tendencia entre las celebrities para ir más cómodas?", le pregunta la humorista.

"Parece que ha salido con prisa de casa", opina Dani Mateo antes de que el experto en moda pueda pronunciarse, aunque comparte su opinión: "Si quiere hacer este tipo de looks tiene que recurrir a un patronaje increíble para que esto funcione porque si no parece que la vida te ha pasado por encima como es este caso. Ese no es el camino".