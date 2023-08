"Cómo me gusta que me lean el culo", comenta Valeria Ros, aunque, antes, advierte al Maestro Joao: "No me digas nada malo, que me da un bajón". Aunque este le asegura que tendrá "tacto" y descubre una tirita. "Es porque tengo un lunarcito", comenta la presentadora, pero cuando él se la quita, descubre algo inesperado: "No es un lunar, es un mordisco que te han dado".

"Eres una mujer muy profunda", señala Joao, y añade que tiene un canal abierto por el que "se puede meter cualquier espíritu (...) y hablar a través de ti". Además, le explica que le saldrán muchas parejas pero con dificultades y todos serán personas físicamente distintas. "No hago ascos a nada", expresa la vasca.

En el ámbito económico asegura que es afortunada aunque prevé que la zapeadora hará fortuna en unos tres años con algo relacionado con el azar. También, vaticina que encuentre pareja estable con la llegada de la primavera y será alguien conocido. Descubre la inicial que ha dado el Maestro Joao en el vídeo principal de la noticia.