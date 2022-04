Después de que Miki Nadal responda si se va a casar con su novia, Helena Aldea, el zapeador quiere abrir otro melón que lleva tiempo queriendo saber: ¿por qué Dani Mateo no invitó a su boda a los compañeros de Sé lo que hicisteis?

"Yo llegué tarde a Sé lo que hicisteis y ya había un grupo muy formado", explica Dani Mateo. Una explicación que no convence a Miki Nadal, que destaca que ya llevaban tres años juntos, algo que desata las risas de Cristina Pedroche. Por su parte, Dani Mateo recuerda que Miki Nadal insistió mucho en que no se "sintiera parte del grupo", pero luego se tomaron "fatal" que no les invitara. Puedes ver el cómico momento al completo en el vídeo de arriba.