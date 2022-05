Dani Mateo conecta en directo con "la pareja más informada": Cristina Pardo e Iñaki López, quienes desde el plató de Más Vale Tarde repasan los temas de los que hablarán en su programa. Después de escuchar a Boticaria García explicar cuáles son los peores alimentos para evitar la retención de líquidos, Cristina Pardo reconoce que lo hace todo mal, ya que esos alimentos son, precisamente, los que le gustan.

"Yo no la he escuchado", confiesa por su parte Iñaki López, que, incluso, desvela cómo se quita el pinganillo para no escuchar a la experta y así no sufrir. Además, Dani Mateo protagoniza un cómico momento al despedir a los presentadores en la conexión en directo. "Me pasa una cosa con Iñaki", desvela Dani Mateo, que explica en el plató de Zapeando cuál es el 'problema' que tiene con el presentador vasco y que afecta a sus conversaciones.