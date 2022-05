"Acaba de batirse el récord del mundo de la ola más grande jamás surfeada", informa Miki Nadal a sus compis de Zapeando, y el afortunado que ha logrado superarla ha sido el alemán Sebastian Steudtner. Esta ola se ha registrado en una de las playas preferidas de los surfistas, la Praia do Norte de Nazaré, en Portugal, un paraje idóneo para practicar este deporte debido al tamaño de las olas que aquí se producen. Esta, en concreto, ha llegado a medir un total de 26,21 metros de altura o, lo que es lo mismo "casi nueve pisos" de un edificio convencional.

"En ese momento no puedes ni pensar", comenta Valeria Ros al ver las imágenes. Y, es que, un amigo suyo que es surfista se lo confesó durante una charla: "Si no la coges, te mata la ola. Así que tienes que no pensar", concluye. En el vídeo las impactantes imágenes de este hombre superando la ola más grande jamás surfeada.