Uno de los términos más habituales cuando navegamos en cualquier página web son las famosas 'cookies'. Al visitar una página aparece un aviso solicitando que las aceptemos pero, ¿conocemos realmente qué supone hacerlo? Para hablar de esta cuestión está en el programa Luis Gervas de la Pisa, abogado y experto en huella digital.

Como plantea Valeria Ros al experto, "¿estamos vendiendo nuestra alma al aceptar las 'cookies'?". Luis, apunta, a que "muchas veces tenemos la mala costumbre de aceptar todo sin leer" y, añade, "ya sea en las 'cookies' o las políticas de privacidad, la gente las acepta a la ligera".

Para el experto, la frase que mejor aplica a aceptar todo sin leer sería "bienvenido a la jungla" ya que si aceptamos sin leer "estamos aceptando finalidades que no has leído" como, por ejemplo, que nuestros datos o nuestra agenda de contactos acaben en sitios que no sabemos.