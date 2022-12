A las versiones terroríficas de Winnie The Pooh, Bambi y Caperucita se suma esta nueva producción de Heidi, 'Mad Heidi'. "La película empieza con Heidi y Pedro desnudos después de haberse acostado", informa Alberto Rey a los zapeadores, a los que también les da un nuevo detalle de uno de los protagonistas: "Pedro es negro".

En esta versión, Heidi es una heroína suiza que lucha contra los nazis "a lo Uma Thurman en Kill Bill", describe el experto en cine, que informa de que en esta peli los "nazis son especiales" porque lo que buscan es "controlar a la sociedad mediante el queso" y perseguir a los "intolerantes a la lactosa" y acabar con Francia y con su queso Brie: "Ellos quieren tener el monopolio del queso y, por eso, matan a Pedro, que es traficante de queso de cabra".

"Es lo mejor que me han contado en mucho tiempo, no pares nunca de hablar de esto", espeta María Gómez, que no puede evitar reír ante la nueva y surrealista versión de Heidi, que hace que el plató de Zapeando también estalle en carcajadas. Puedes escuchar la trama al completo de 'Mad Heidi' en el vídeo principal de la noticia. "Hay que verla y hay que verla ya", comenta Dani Mateo.