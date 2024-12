Esta ha sido la aventura más peligrosa de Roberto Sastre viajando con sus perros: "En México me cogieron dos narcotraficantes"

Roberto Sastre es un biólogo que lleva 10 años viajando por el mundo con sus dos perritas, Chai y Cocaí. El viajero cuenta que, en este momento, se encuentran en Angola. Sastre explica que adoptó a Cocaí en Bolivia, en 2014. "En un principio no pensaba quedármela pero me enamoré de ella, empecé a viajar con ella, vi que se podía, y me la quedé", cuenta. Chai, por su parte, apareció en India en la Nochebuena de 2019. "Era un cachorro, apareció en medio de la nada y pensaba dársela a una familia pero al final, me la quedé", indica.

El biólogo ha vivido historias increíbles y muy buenas, pero también muy peligrosas. Por ejemplo, en México una vez le cogieron en el coche dos hombres que, después, confesaron que eran narcotraficantes. "El nombre de Cocaí les hizo gracia", comenta. El biólogo indica que se desviaron de la carretera principal y pensó que le iba a pasar algo. "En realidad querían dejar en una tienda la mercancía", explica, "me dijeron que les había caído muy bien y querían llevarme".

Estos hombres, además, se mostraron muy enfadados porque era Navidad y no estaba pasando esos días con su familia. Por ello le obligaron a llamar a su madre con uno de sus teléfonos. "'Cuento de Navidad' pero con narcotraficantes", comenta, irónico, Nacho García. "Te salvó que Cocaí y Chai no se mearan en los fardos", añade Dani Mateo.