El último invitado de 'El Hormiguero' ha sido Ceciarmy. Este ídolo de masas de las redes destaca por sus buenas acciones y por llevar siempre un pasamontañas que oculta su rostro, lo que hace que nadie sepa quién es en realidad. Este hecho ha llevado a Pablo Motos si alguna vez le han ofrecido dinero por enseñar la cara.

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, Ceciarmy explica que hace poco una plataforma de streaming le ofreció filmar una serie de cuatro capítulos y el último iba a estar centrado en su vida personal y debía quitarse la máscara. "Me ofrecieron una suma significativa... 1.200.000 euros", confiesa a Motos.

"¿Has hecho alguna vez el amor con la máscara? Estoy seguro que te lo han pedido", le pregunta el presentador. "Una vez y no más", responde él, "se bajaba todo el rato". "A mí me pasa al revés, me ofrecen dinero para que me tape la cara", afirma Miki Nadal.