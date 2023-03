Como cada tarde, Dani Mateo da paso al plató de Más Vale Tarde donde le esperan Iñaki López y Cristina Pardo para contarle toda la actualidad informativa. Pero antes, los presentadores del programa le explican el momentazo que se vivió este jueves en el plató, donde el nutricionista Pablo Ojeda les invitó a probar distintos tipos de picante y, mientras Iñaki y Pablo no paraban de llorar, Cristina Pardo comía con gusto y les acusaba de "flojos".

Era "un picante que me ensortijó el pelo de la cabeza y me alisó el del pubis", espeta Iñaki López para hacerle entender el nivel de picante del que está hablando, algo que provoca el colapso de Dani Mateo, tal y como se puede ver en el vídeo principal de la noticia: "¿He escuchado catar y pubis? No sé formar una frase con eso".

Puedes ver el momentazo sobre estas líneas.