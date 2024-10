El estreno de la nueva edición del programa 'Mask Singer', además de desenmascarar al primer famoso internacional de la temporada, el deportista Carl Lewis, ha sembrado una duda que una zapeadora quizá puede aclarar: ¿Se esconden Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche detrás de 'Corazón'?

En la anterior edición Paula Echevarría y Miguel Torres se escondían debajo de la máscara doble. En su caso eran dos alienígenas. En esta cuarta temporada, la máscara doble es un corazón dividido en dos mitades y cada una esconde a una persona. Esto ha provocado que entre los investigadores haya muchas especulaciones, entre ellas, que puedan ser la zapeadora y su marido.

"¿Qué otra pareja copa tantas portadas?", se preguntaba Javier Ambrossi en el programa, "¿Y si son Cristina Pedroche y Dabid Muñoz?". Los zapeadores han preguntado a la zapeadora si se le agita el corazón al ver las imágenes. Pedroche no deja de sonreír pero no suelta prenda. "No se puede decir nada porque no sabemos quienes son... no puedo decir ni que sí, ni que no", responde.