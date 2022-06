En las audiciones a ciegas de La Voz Kids, "hemos conocido a una de las aspirantes más prometedoras", asegura Dani Mateo. Se trata de la joven Chloé, una peque capaz de tocar el piano "mejor que Mozart" y que tiene una voz que "si la escuchas, tienes que girar tu silla sí o sí", describe este instante que se vivió el pasado viernes Maya Pixelskaya.

Y, es que, a pesar de ser tan solo una niña, logró conquistar con su arte y su interpretación de 'You are the reason' a todos los coaches. Tanto gustó Chloé, que Sebastián Yatra se deshizo en halagos hacia ella: "Por almas como la tuya me dedico a esto", aseguraba, para acto seguido confesar que se gracias a su voz se había acordado de todas las cosas que le estaban pasando en su vida: "Quería seguir disfrutando la canción, porque tu voz tiene esa capacidad de ponerte en primer plano tus emociones, tus inseguridades, tus alegrías y tus sueños. Y es eso lo que se necesita para ser una artista".

En el vídeo principal de la noticia puedes ver el momento en el que Chloé se decanta por Pablo López y la cómica reacción de los zapeadores al ver cómo le rechaza: "A quién no le ha pasado. Te pegas una turra impresionante con la chica que te gusta y luego se va con otro. Me representas", asegura Dani Mateo.