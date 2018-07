COLABORADORA DE ZAPEANDO

Anna Simon se incorporó en la sobremesa de Zapeando en 2014. La periodista de Mollet del Vallés se asentó en Atresmedia dos años antes, cuando fichó como colaboradora en El Hormiguero y posteriormente como presentadora de Así nos va. Además, también fue una de las conductoras del programa Otra Movida y ha participado en numerosos concursos de Antena 3 como Tu cara me suena, Tu cara me suena mini y Me resbala.