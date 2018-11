Brays Efe y Llum Barrera se enfrentan a Cristina Pedroche y Quique Peinado en el desternillante juego del 'Zampa Nubes'

Ronda rápida para que los británicos nos devuelvan Gibraltar: "Si no, le pedimos a Marta Sánchez que haga una versión del 'God save the Queen'"

Ana Morgade propone "quitar los balcones a los hoteles de Benidorm" si no nos devuelven Gibraltar, mientras que Cristina Pedroche plantea la posibilidad de "empadronar en Londres a Gabriel Rufián". Llum Barrera, por su parte, amenaza con que Marta Sánchez haga una versión del himno británico, como hizo con el español.

Así se hizo el videoclip de 'Ya son five': ¡te desvelamos su divertido making of!

Si el videoclip de 'Ya son five' fue espectacular, el making of no se queda atrás. Hemos hecho una recopilatoria de los mejores momentos detrás de las cámaras, con felicitación a Ana Morgade por su cumpleaños incluida.