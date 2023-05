Torito visita Zapeando para hablar del "bombazo" de Isabel Presyler, que acaba de anunciar que tendrá su propio reality a partir de estas Navidades en una plataforma de pago. "La vida de ella es una fantasía pura". "¿Tú has estado con algún cantante?", le pregunta a Valeria Ros, que no duda en responder: "No".

"¿Y con algún exministro?". "No", vuelve a contestar ella, que suelta esta inesperada confesión que hace reír al plató de Zapeando: "Solo con ceros a la izquierda. Tengo un ojo horrible". De hecho, ella misma reconoce que no da una con los hombres.

Unas declaraciones que hacen que Torito intente animarla en directo: "Yo te digo una cosa: tú me caes mejor que ella". Puedes ver este divertido momento en el vídeo principal de la noticia.