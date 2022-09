Miki Nadal muestra a sus compis de zapeando la reacción viral de una niña la primera vez que se sube a una montaña rusa. En un primer momento reconocía estar emocionada, pero cuando se cerraron las puertas se le cambia la cara. "Es que cuando cierra la barrera el culo se aprieta", espeta Cristina Pedroche.

"¿Sabéis lo que me pasó a mí una vez con las barras de protección?", suelta el de Zaragoza, pues que me "me agaché y me quedé atrapado" y, como no se la colocaron bien, tuvo que ir todo el viaje con la cabeza "apoyada en su amigo". Puedes ver la dolorosa anécdota de Miki Nadal en el vídeo principal de la noticia.