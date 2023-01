En la semana de la moda de París se dejó ver la rapera que "siempre da la nota", según Miki Nadal, Doja Cat, que sorprendió con un maquillaje "diabólico" en rojo que costó 5 horas de trabajo ya que había que pegar uno por uno los 30.000 cristales de Swarovsky que lo componían. "El resultado es espectacular", comenta el de Zaragoza, que no puede evitar compararla con "un lagarto a punto de cambiar la piel". "Hola, soy tu menstruación", espeta, por su parte, Quique Peinado, que provoca las risas en el plató del programa.

"Me encanta que se abra el melón de la caracterización y se lleve a un front row", comenta Josie, ya que Doja Cat no solo lució este maquillaje, sino que también se la pudo ver con un "look a medio camino entre Bad Bunny y el padre de la Familia Adams". "Es cierto que la gente ha dicho que es un horror y no va nada favorecida, pero al final es una imagen que impacta y es lo que se busca", comenta. De hecho, según él "está cumpliendo una misión, la de que todos hablen de ella y se hagan memes".