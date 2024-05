Existen todo tipo de 'streamers' en las redes sociales, pero también comienzan a abrirse paso otros, como el protagonista de este vídeo viral. Se trata de una cotorra a la que la cámara no le intimida sino todo lo contrario.

El ave sale corriendo hacia ella al verla y ofrece un 'speech' para sus seguidores ante la atenta mirada de su dueña. Aunque eso no es todo, pues también les envía besos para mostrarles su cariño.

"No sé qué ha dicho, pero ya me he suscrito al canal", afirma Cristina Pedroche. Puedes ver este momento en el vídeo principal de la noticia.