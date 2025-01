El divertido mensaje de Dani Mateo a su familia en las Campanadas 2024: "Saludo solo a mi madre, porque mi padre..."

Después de llevarse un 'susto' con el nuevo cartel luminoso de la Real Casa de Correos y explicarnos cómo va eso de los cuartos, Dani Mateo se acordaba anoche de sus padres justo antes de comerse las doce uvas en el directo de laSexta de las Campanadas 2024.

"Saludo a mi madre, porque mi padre seguro que no me está viendo porque está con amigos y está a lo suyo y mi madre es la única que allí con el móvil me ve. ¡Mama, eres la mejor!", exclamaba provocando las risas de Cristina Pardo.

Ella sí que tenía unas bonitas palabras que dedicarle a los suyos. "Mis padres son los mejores y la gente no tiene la suerte de tener unos como los míos, tienen otros".