La última esperanza del Real Madrid, Alfredo 'Talismán' Duro, continúa su camino a París. Y es que el periodista deportivo de El Chiringuito de Jugones prometió ir caminando a la capital francesa desde Madrid para animar al Real Madrid en la final de la Champions. Duro ya ha completado más de la mitad del recorrido tras andar 674 kilómetros, por lo que le quedan 557 kilómetros.

María Gómez muestra en el vídeo principal de esta noticia el "enorme drama" al que tuvo que enfrentarse durante su recorrido Alfredo Duro. "No, no, no, se ha roto la cremallera, me he quedado con ella en la mano", grita desesperado Duro mientras habla con uno de sus compañeros de El Chiringuito e jugones, que le dice que se compre otra mochila porque "no es para tanto". Sin embargo, un espectador fiel de El Chiringuito le ha dejado una mochila de repuesto.