Durante los diez años de emisión de Zapeando el equipo se ha multiplicado y han nacido, nada más y nada menos, que 20 niños. Los mismos que se han convertido en protagonistas de este tierno vídeo en el que les ponen a prueba: ¿quién es Dani Mateo? ¿Qué opinan de Zapeando? ¿Cuántos colaboradores del programa conocen? ¿Preferirían conocer a Dani Mateo o a Shakira?

"Temblad todos porque vamos a ver que piensan de Zapeando y de nosotros", advierte Cristina Pedroche a sus compañeros de programa.

En este vídeo, uno de los peques asegura que "Valeria Ros está un poco...", aunque lo que más le llamó la atención es que "intentó ligar el otro día con Manuel Turizo". En cambio, otra de las peques no acaba de poner cara a la colaboradora. Por su parte, otro de los niños manda un mensaje a Dabiz Muñoz, que sabe que es marido de la colaboradora Cristina Pedroche: "Yo me compro sus salsas. Dabiz a ver si me invitas un día a cenar". Puedes ver este tierno vídeo sobre estas líneas.