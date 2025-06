Anabel Alonso critica el anonimato en redes: "Todo el mundo debería estar identificado para saber quién te amenaza"

Anabel Alonso afirma en este vídeo que el anonimato de las redes sociales le tiene "frita": "Eso es lo primero que se debería eliminar. Eso no es igualdad de condiciones".

Anabel Alonso ha lanzado un zasca al anonimato que hay en las redes sociales. "Antes era más activa en las redes pero como aquello es como una corrala donde la gente va a echar la basura", afirma la actriz, que asegura que "lo del anonimato" ya la tiene "frita".

"Creo que es lo primero que habría que eliminar", destaca Anabel Alonso, que insiste en que "todo el mundo debería estar identificado para saber quién te amenaza, quién miente sobre ti y quién te falta al respeto".

"Eso no es igualdad de condiciones", lamenta la actriz, que asegura que ella va con su "cara por delante": "Yo no me escondo detrás de un jarrón o de una foto de Pedro Picapiedra".

Tras escucharla, Angie Cárdenas defiende las palabras de la actriz asegurando que la gente "debería dar su nombre y apellido".