"El no fichaje de Kylian Mbappé por parte del Real Madrid sigue siendo un auténtico drama para los madridistas", asegura Dani Mateo a sus compis de Zapeando, antes de que María Gómez muestre uno de los vídeos "más dramáticos" que se han producido estos días, el de "Koyotito", un acérrimo seguidor del futbolista francés hasta que rechazó definitivamente la oferta de cambiar al Paris Saint-Germain por el equipo de Florentino.

A esta decepción que siente por el jugador se le suma que Twitter no le permite cambiar su foto de portada en la que aparece Mbappé. "Yo me fiaba de ese hombre hasta el final", se lamentaba en un directo, "hasta que he visto lo que ha dicho en el campo mientras se reía. No puedo con el engaño ni la falsedad", aseguraba ante sus seguidores al mismo tiempo que le dedicaba una peineta al jugador francés. En el video principal de la noticia te dejamos sus lamentos y el corte de mangas viral que le ha dedicado Koyotito a Kylian Mbappé.

Confunde a Benzema con Mbappé y le echa una maldición

El reportero José Antonio Masegosa ha entrevistado al Bart Simpson madridista y, entre ambos, han echado una maldición a Benzema pensando que era Mbappé. Puedes ver el surrealista momento en este vídeo de Zapeando: